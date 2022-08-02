涉在英国用枕头闷死妻 狮城商：只想让她静下来

（早报讯）本地商人去年12月涉嫌在英国用枕头将妻子闷死，后承认误杀罪。检控官认为被告事发时可能跪在死者的肩膀旁，以达到足以致命的力气。

英国广播公司报道，这起命案星期一（8月1日）在纽卡斯尔刑事法庭上开审。被告冯顺禾（51岁）供证时说：“我失控了。我只是想让她安静下来。”

命案发生在去年12月6日凌晨，这对结婚27年并育有三个儿子的夫妻，当时在英国度假。

根据闭路电视纪录，两人在当天凌晨回到酒店。几个小时后，他们在当地求学的长子接到父亲的电话，告诉他母亲“没了”。

急救人员赶到时，发现倒卧在床上的死者白映玲（51岁）双腿悬空，头部被枕头捂着。警方随后证实她已无生命迹象。

被告供证时说，他是为了阻止妻子继续唠叨，试图用酒店枕头让她安静下来，却不小心将她闷死。

检控官：儿子称死者常“骂”丈夫

检控官说，这对夫妻没有暴力史，但据一名儿子说，死者过去经常“骂”丈夫。

据了解，冯顺禾在旅程中曾四度摔倒受伤，更入院接受治疗。

检控官说：“死者因此骂丈夫没有照顾好自己，身体不舒服还继续抽烟。”

检控官说，被告攻击死者时，可能跪在她的肩膀旁，以达到足以致命的力气。被告则称自己对事发经过“毫无记忆”。

这起命案的审讯过程预计将耗时一周，最终裁决才会出炉。（人名译音）