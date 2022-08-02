【国会】黄永宏：每年新入伍军人中两成是新公民或永久居民

（早报讯）每年新入伍的全职国民服役人员中，有20％是新公民或永久居民，自2000年起平均每年有3400名新公民入伍。

国防部长黄永宏医生星期二（8月2日）在国会，针对非选区议员梁文辉7月有关新公民没有履行国民服役的言论发表部长声明，指该言论不准确并具误导性。

他指出，国防部已在7月答复，指在国民服役征召法令下，所有18岁至44岁的新加坡男性公民和永久居民都有责任履行国民服役，军官的年限则到54岁。但在成年后才获得公民权的新公民一般已30或40多岁，由于年纪不适合入伍，以及在入籍前未享有公民的福利，因此他们无须履行国民服役。

他说：“不过，自幼就在新加坡，并享有本地经济和社会福利的男性新公民至少18岁时会被征召入伍，每年平均有3400人，或占每年注册的新男性公民的一半。”

他强调相关安排自1980年代就已存在，新移民和永久居民在全职国民服役人员当中占的比重也逐年增加，从2000年的5%，增加到现在的约20%。新公民和永久居民为新加坡国防做出贡献，没有他们的加入将严峻地影响武装部队的人力需求。

黄永宏指出，国防部虽已答复，但梁文辉仍在今年5月和7月两度在个人面簿发表具误导性言论，影响国民服役制度公平和普及的基础，因此有必要澄清。