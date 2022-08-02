新加坡海事局与鹿特丹港口设绿色及数码航运走廊

（早报讯）去碳化是航运业下来的一大挑战，新加坡海事及港务管理局与鹿特丹港口设立绿色及数码航运走廊，推动业界改用节能技术和替代燃料。到了2027年，第一批使用低碳或零排放能源的货船会往返这两个港口。

全球航运业目前主要使用轻柴油以及超低硫柴油，每年排放的温室气体占全球排放量的3%。近年来有更多业者考虑改用生物燃料，业界也在探讨使用合成甲烷（synthetic methane）、氢能（hydrogen）和氨（ammonia）等其他代替能源。不过这些能源的能量密度较低，开发利用比较困难，还涉及成本较高以及安全限制等挑战。

作为全球最大的燃料补给港之一，新加坡和鹿特丹会加强合作，与燃料供应商以及航运业者等利益相关者，共同探讨如何解决这些挑战，协助业界去碳化。

海事局局长柯丽芬和鹿特丹港务局首席执行官卡斯特兰（Allard Castelein）星期二（8月2日）在世界城市峰会上签署相关合作的谅解备忘录。我国和鹿特丹设立的走廊足足有1万5000公里长，是全球最长的绿色及数码航运走廊。

见证签署仪式的交通部长易华仁指出，航运去碳化是应对气候变化的一项紧迫事项，须要整个领域的集体努力。他也说，这次的合作提供了一个能够试行方案的平台，若试行顺利，这些方案可扩大让业界采用，推动更可持续的国际航运。

双方也希望通过共享信息、电子文件和标准，协助业界数码化，确保船只和货物准时抵达港口，提升航运业的整体效率和安全。