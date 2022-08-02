【国会】新设国防数码防卫与情报军部队 负责军队数码防御能力

（早报讯）数码领域的外在威胁比在实体空间的威胁更容易渗透新加坡，新设立的国防数码防卫与情报军部队将负责确保新加坡能抵御数码空间的一系列潜在袭击。

国会星期二（8月2日）三读通过新加坡武装部队及其他事项法案和新加坡共和国宪法（第二修正）法案，设立国防数码防卫与情报军部队（Digital and Intelligence Service）。

国防部长黄永宏医生在二读辩论时说，新加坡武装部队的指挥、控制、通讯、电脑及情报单位（Command, Control, Communications, Computers and Intelligence，简称C4I）多年来与海陆空三军同步发展，但迄今担任支援与辅助的角色，为三军及时提供情报和确保通讯系统安全，让三军完成任务。

“是什么改变，导致我们需要国防数码防卫与情报军部队这么一支全员编制的军事部队？简单说，是战场。和海陆空领域一样，数码领域已经成为作战空间，如果不提防，会对任何一个国家的安保和主权造成影响。”

要侦察、减缓或抵御任何国家或非国家行为体有组织并发起的网络袭击，就需要一支专门训练和维持网络作战人员和能力的部队，保卫新加坡的数码疆域。黄永宏说，国防数码防卫与情报军部队的职责，就是在数码领域的前线作战。

另一方面，国防部也通过这次提呈的法案修订，修改与惩戒军人有官的条文，包括增设销案罚款的选项、调高罚款金额顶限，以及加重对上级使用暴力罪行的监禁期等。

目前，抵触新加坡武装部队法令的军人，案件只能通过即决审判（summary trial），或是交由军事法庭审判。

法令修改后，未来一些较轻微的罪行，可改以销案罚款的方式处理。最高罚款金额为5000元，或是罪名所设罚款金额顶限的一半，或是即决审判可判处罚款金额顶限的一半，视何者较低。