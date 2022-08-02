【国会】国家象征法案提出一读 建议国庆以外也可张挂国旗

（早报讯）公众日后或能在国庆期间以外的特定时候张挂国旗，彰显国家自豪感及团结精神。

同时，为避免国家象征被滥用，政府拟将最高罚款额从1000元加重至3万元，违例者也可被判坐牢最长六个月，或两者兼施。刑罚将和破坏国家古迹的刑罚相似。

这些都是国家象征法案（National Symbols Bill）将涵盖的事项。贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲星期二（8月2日）在国会为法案提出一读。

法案一旦通过，将取代1959年制订的新加坡国徽、国旗与国歌法（Singapore Arms and Flag and National Anthem Act，简称SAFNA），给予国家象征和总统象征（Presidentional Symbols）正式的法定认可，并提供一个框架，提倡正确使用国家象征的方式。

到时，除了国徽、国旗和国歌，1959年后受承认的国家象征，包括国家信约、国花和狮头符号将得到法定认可。总统徽章、旗帜和印章将列为总统象征。

法案推出前，政府进行了多场公共咨询活动。其中，去年1月成立的国家象征公民工作组花了四个月的时间，征询近1500名新加坡人的看法，探讨如何加强新加坡人与国家象征的连接，及探索有没有可能认同新的国家象征。

文社青今年6月13日至7月8日间，也就拟定的国家象征条规征询公众意见。