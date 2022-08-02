大东方控股第二季净利同比上涨22%

（早报讯）大东方控股（Great Eastern Holdings）截至今年6月底的集团第二季归属股东净利同比上扬22％至2亿8290万元，这主要受益于保险业务利润的增加。

受到全球金融市场环境的挑战，导致投资估值下滑，集团上半年净利下降25%至5亿零290万元。

集团第二季和上半年营业利润则分别上涨19%和11%，至1亿7410万元和3亿6550万元。

在马来西亚和新兴市场不断发展的推动下，集团第二季和上半年的新业务加权总保费（TWNS），分别同比增长3％和15%，为5亿5060万元和10亿5590万元。

大东方控股集团总裁许福成说，与去年同期相比，集团的营业利润和新业务加权总保费在今年前六个月保持增长。尽管资本和金融市场波动，集团上半财年净利仍保持韧性。

他还说，商业环境在近中期将充满挑战，主要受地缘政治不稳定、投资环境波动和通胀压力的影响。集团将继续密切监测和评估市场发展，并积极应对快速变化的经济环境出现的挑战，以满足客户和利益相关者的需求。

用来衡量新业务长期获利表现的新业务内含价值（NBEV），第二季同比增5％至2亿零190万元。主要得益于本地业务贡献。文告说，因马来西亚业务贡献较低，致使集团上半年新业务内含价值和去年同期基本持平，为3亿9320万元。

董事会宣布，集团将给予每股普通股10分的中期一级免税股息，派息日为8月31日。

大东方控星期二收报19.45元，股价无变动。