新加坡食品局解除五家粿制品厂商停产令

（早报讯）之前因食品添加剂超标被令停产的五家糕点厂商已经提交实验室检测报告，证实生产的食品不含这些添加剂。新加坡食品局已解除这些厂商的停产令，包括前几天重开的楗柏中峇鲁水粿。

食品局早前发文告指本地九家粿制品厂商不当使用食品添加剂，并下令从7月26日起停产受影响粿制品，直至另行通知。根据我国食品条例，粿制品中只限馅料可添加苯甲酸（benzoic acid）或山梨酸（sorbic acid），但不可超过1000ppm的标准。

当局星期二晚上（8月2日）更新文告说，接获停产令的九家厂商中已有五家提交第三方实验室食品检测报告，证实他们的食品不含这些添加剂。当局因此解除这些厂商的禁令。

这五家业者分别是：楗柏中峇鲁水粿、汤申食品工业、Delight Baker、宏茂桥娘惹糕以及Lim Food Industries。其中，老字号楗柏中峇鲁水粿早前已澄清他们的食品不含山梨酸，食品局随后也在7月28日撤销之前发出的停产令。

至于为何粿制品皮和馅料的规定不同，食品局解释，这是因为厂商一般会购买大量馅料存放一段时间，添加少量苯甲酸或山梨酸可延长馅料的保质期。

至于新鲜生产的粿制品，一般须当天食用，保质期较短，当局因此规定不能使用任何添加剂。也就是说，没有馅料的粿制品，例如九层糕不应该含有苯甲酸或山梨酸；含馅料的粿制品，则只能在馅料使用添加剂，但含量须符合当局设定的标准。