佩洛西访台引发地缘政治风险 亚洲股市周二走低

（早报讯）美国众议院议长佩洛西访台的消息引发市场对地缘政治风险的担忧，亚洲股市星期二（8月2日）普遍下挫。

中国股市领跌，深圳和上海综合指数分别下挫2.37％和2.26％，香港恒生指数收跌2.36％，台湾加权指数下滑1.56％，日本日经指数下挫1.42％，韩国KOSPI微跌0.52％。

科技股和非必需消费品股是拖累亚太股指星期二走势的最大因素。在香港挂牌的阿里巴巴收跌3.40％，美团下挫2.72％，腾讯也跌2.20％台湾方面，全球最大的芯片制造商台积电星期一跌幅达2.38％。

对于中美最新一轮地缘政治角力产生的市场风险，CMC市场分析师王绥勤接受《联合早报》访问时向投资者发出警惕说：“短期内，这可能对全球股票，尤其是中国股票不利，因为它们现在面临另一层宏观不利因素。例如，如果双方开始就台湾主权问题采取报复行动，或会爆发另一轮中美贸易战。”

王绥勤说：“目前，中国经济的内部增长继续面临下行压力，持续严格的疫情封锁阻碍了经济活动，再加上房地产领域的流动性紧缩，现已演变成中国银行体系即将出现系统性风险。从长远来看，如果紧张局势继续升级，叠加俄乌冲突，去全球化的概率可能会提高。”

辉立Nova策略师张保罗受访时同样预计市场短期内波动加剧，但长期来看，他认为中美都会避免采取激烈的行动，选择更谨慎的方式，避免损伤各自已经疲软的国内经济。

分析师指出，此前，一连串数据显示各大经济体通胀飙升，央行激进加息政策已经使得市场感到惶恐，中美角力导致地缘政治风险急速升温的局面，新的不确定性再次加剧市场对全球经济衰退的担忧。

市场规避风险，日元和黄金星期二分别触及近两个月和七月初以来的最高水平，美元兑日元盘中一度跌至130.41，黄金现货一度升至每安士1780.52美元。

另一方面，新台币跌落，美元兑新台币冲破30，早盘最高报30.06。