华侨银行第二季净利增28%至14.8亿元

（早报讯）净利息收入和非利息收入双双增长，推动华侨银行（OCBC）第二季净利同比增长28%至14亿8100万元。

上半年净利同比增7%至28亿3700万元。集团宣布派发每股28分中期股息，派发率是上半年净利的44％，高于去年同期的25分。派息日是8月25日。

华侨银行集团星期三（8月3日）开市前公布今年第二季和上半年业绩。

由于净利息收益率（NIM）上升13个基点至1.71%，在资产增长和利润率扩张推动下，次季净利息收入同比增16%至17亿元新高。

较高的交易、投资和保险收入，推动次季非利息收入同比增6％至11亿7900万元。

截至今年6月底，不良贷款比率为1.3％，低于前一季的1.4%，也低于一年前的1.5％。

华侨银行集团行政总裁黄碧娟在文告中指出：“我们在2022年上半年的韧性表现证明我们多元化特许经营的实力。净利息收入因贷款增长而创新高，而我们资产负债表则受益于利率上升。尽管市场波动加剧，但我们很高兴看到我们的财富管理业务出现净新资金流入，以及良好的新保险销售。”

她也说：“我们继续投资于人才和数码能力，以支持未来增长。我们的贷款组合素质保持良好，我们保持警惕并主动监控我们贷款组合是否有任何弱点。”

展望未来，黄碧娟预期今年主要市场整体经济维持增长，但运营环境的逆风加剧导致增速放缓。尽管如此，“我们多元化的盈利基础和强大的资本、资金和流动性头寸将使我们能够灵活应对不确定因素并追求我们的战略增长目标。”