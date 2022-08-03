（早报讯）美国众议院议长佩洛西访台，中美关系再度紧张，导致美国股市星期二（8月2日）隔夜股指收盘全面下跌，道琼斯工商指数下跌1.23%，收于32396.17点；纳斯达克指数下跌0.16%，收于12348.76点；标普500指数下跌0.67％，报4091.19点。

新加坡海峡时报指数星期二闭市报3239.15点，微升0.40点或0.01％。整体交易量14亿股，交易总值9亿1163万元。上升股193只，下跌股297只。

亚太地区股市星期三（3日）开盘基本持平，东京股市开盘微涨0.02%，首尔和悉尼股市开盘则各微跌0.05点和1.06点。

本地股市星期三可关注股票：

1.华侨银行（OCBC）盘前公布业绩报告，银行净利息和非利息收入双双增长，推动第二季净利同比增长28%至14亿8000万元。上半年净利同比增7%至28亿3700万元。集团宣布派发每股28分中期股息，派发率是上半年净利的44％，高于去年同期的25分。派息日是8月25日。

2.去年上市的大和房屋物流信托（Daiwa House Logistics Trust）盘前公布业绩报告，信托上半年每单位派息（DPU）为3.09分，符合信托在首次公开售股时的预测。派息日是9月6日前后。上半年可派发收入为2090万元，符合较早前的预测。净房地产收入和总营收分别为3004万元和3890万元，比预期低了4.5%和3.6%。

3.丰树工业信托（Mapletree Industrial Trust）公布，根据配售再投资计划（DRP），新单位的发行价为2.6097元。价格是在今年8月2日停止过户日前10天的成交量加权而算出的平均价基础上，给予1％折扣。

4.废料处理服务供应商Shanaya公布，根据公司截至6月30日的上半年度未经审计的综合管理业绩初步评估，预计上半财年将出现净亏损。公司运营受到地缘政治、通货膨胀和人员短缺等不利因素的影响。 公司将在8月12日或之前发布财务业绩中提供更多细节。