被指向学生发表歧视性内容 华侨中学辅导员暂停职

（早报讯）受聘于华侨中学的辅导员被指向学生发表歧视同性恋、双性恋与跨性别者（LGBT）的内容，已被暂时停职，待校方人事委员会的进一步调查。

教育部长陈振声昨天书面答复前进党非选区议员潘群勤和裕廊集选区议员谢曜全的国会提问时说，当局已向家长和学生保证，这名辅导员所表达的观点并不代表学校。校方也强调尊重和关心学校社区中每一个人的重要。

他说，校方有一直在关注可能受此事件影响的学生。“教师一直在密切关注学生的健康状况，并鼓励有顾虑或需要支持的学生联系学校领导或校中值得信赖的成年人。”

陈振声也指出，华侨中学正在检讨有关程序，以确保与教育部的课程和指导方针保持一致。

上述事件发生在7月13日针对中四学生的周会，网上之后流传有关周会的照片。照片显示介绍LGBT的简报其中一页列出一些数据，如同性恋患有恋童癖、酗酒问题的比率等。贴文在社交媒体传开后，引起网民热议，也有校友发文表达关注。

一部分人指，带有歧视性和误导的内容可造成学生的偏见，使对性倾向有疑虑的学生更犹豫求助，担心被歧视。

华侨中学早前答复《联合早报》询问时说，有关职员在简报中使用不在教育部性教育课程的内容，所发表的看法是职员的个人观点，不代表学校或教育部的立场。职员未经校方同意就发表有关内容，事后已被校方训斥，并且暂停教导性教育课程。