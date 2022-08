企业治理和透明度 本地上市公司表现历来最佳

(早报讯)本地上市公司在企业治理和透明度方面的表现更上一层楼,取得70.6分的历来新高。

新加坡董事协会、新加坡国立大学商学院的治理与永续发展研究所(Centre for Governance and Sustainability,简称CGS)与澳大利亚会计师公会于星期三(8月3日)联合发布2022年新加坡治理与透明度指数(Singapore Governance and Transparency Index,简称SGTI)报告。

报告显示,今年上市公司的平均得分比去年的68.7分来得高。房地产投资信托(REIT)和商业信托的平均得分从去年的85.0分上升到85.3分。

前一项类别有489家公司,后一项类别有44个信托。

新翔集团(SATS)连续三年名列第一,而星展集团(DBS)则从去年的第10位跃升至今年的第二位。

新电信(Singtel)排名第三,新加坡交易所(SGX)、城市发展(CDL)和大华银行(UOB)都位居第四。

在去年排在前五位的房地产投资信托和商业信托,今年保持前五,雅诗阁公寓信托(Ascott Residence Trust)也保住了首位名次。

腾飞瑞资(Ascendas REIT)和远东酒店信托(Far East Hospitality Trust)分别位居第二和第三,凯德综合商业信托(CapitaLand Integrated Commercial Trust)和网联宽频信托(Netlink NBN Trust)拿下第四和第五的排名。