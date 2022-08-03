企业治理和透明度 本地上市公司表现历来最佳

（早报讯）本地上市公司在企业治理和透明度方面的表现更上一层楼，取得70.6分的历来新高。

新加坡董事协会、新加坡国立大学商学院的治理与永续发展研究所（Centre for Governance and Sustainability，简称CGS）与澳大利亚会计师公会于星期三（8月3日）联合发布2022年新加坡治理与透明度指数（Singapore Governance and Transparency Index，简称SGTI）报告。

报告显示，今年上市公司的平均得分比去年的68.7分来得高。房地产投资信托（REIT）和商业信托的平均得分从去年的85.0分上升到85.3分。

前一项类别有489家公司，后一项类别有44个信托。

新翔集团（SATS）连续三年名列第一，而星展集团（DBS）则从去年的第10位跃升至今年的第二位。

新电信（Singtel）排名第三，新加坡交易所（SGX）、城市发展（CDL）和大华银行（UOB）都位居第四。

在去年排在前五位的房地产投资信托和商业信托，今年保持前五，雅诗阁公寓信托（Ascott Residence Trust）也保住了首位名次。

腾飞瑞资（Ascendas REIT）和远东酒店信托（Far East Hospitality Trust）分别位居第二和第三，凯德综合商业信托（CapitaLand Integrated Commercial Trust）和网联宽频信托（Netlink NBN Trust）拿下第四和第五的排名。