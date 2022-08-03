产量和新订单持续增长 推动我国7月整体PMI增速加快

（早报讯）产量和新订单的持续增长推动行业加速恢复，我国私营经济领域连续20个月增长，增速是历来第二快的。

标普全球（S&P Global）星期三（8月3日）发布的7月份新加坡采购经理指数（PMI）显示，我国整体PMI从今年6月的57.5，上升至58。

新加坡采购经理指数根据约400家私营企业组成的小组问卷回复编制而成，并按一定比重综合了新订单、产值、就业率、供应商交货时间和库存等因素，得出经济表现指标。

指数高于50，意味经济处于扩张状态；反之，则表示经济陷入萎缩。

7月数据显示，全球疫情缓解后，在海内外强劲需求的推动下，私营部门的产量和订单量大幅增长。其中，产量增速处于有记录以来最高水平，订单量也以第二快的速度增长。

为应对不断增长的需求，企业加大采购力度并继续提高库存，包括产前库存也有所增加。

尽管如此，因疫情恶化和兼职员工的减少，导致企业人手连续两个月下降。然而，因订单量增加和供应链中断的原因，企业积压的工作急速增加，连续积压达20个月。由此而导致的企业交货推迟问题加剧，交货期延长至31个月，恶化速度高于平均水平。

价格方面，通货膨胀引起的成本压力依旧严重。除基本工资上涨外，加班费和奖金的增加导致员工成本上涨达五个月的最高点。此外，运输、能源和原材料成本的上涨，致使采购价格通胀率处于历史最高水平。企业加大成本转嫁，造成销售价格通胀达有记录以来的第二高位。

报告指出，由于对生活成本上升和全球经济低迷的担忧，私营企业7月的商业信心水平较上月大幅下滑，不过，随着疫情的缓解，市场需求增长强劲，企业情绪仍总体保持乐观。