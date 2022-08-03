第55届亚细安外交部长会议正式开幕

（早报讯）柬埔寨首相洪森说，缅甸军政府如果处决更多政治犯，亚细安将被迫重新考虑五点共识。

第55届亚细安外交部长会议和系列会议星期三（8月3日）在柬埔寨金边的索卡酒店正式开幕。开幕仪式由亚细安轮值主席国柬埔寨首相洪森主持。他致开幕辞时就缅甸问题说，五点共识进展未如预期，随着四民主派人士被处决，缅甸的情况比亚细安提出五点共识前更糟。

由于缅方一直未实质落实共识，亚细安自去年10月亚细安峰会以来，只允许缅甸派一名非政治代表出席重要会议。缅军方此次再选择缺席会议。

洪森也提出，要有效落实2021年1月生效的区域全面经济伙伴关系协定（RCEP），有必要尽快设立秘书处。柬埔寨提议将RCEP秘书处设在金边，正在努力制定详细提案，希望赢得亚细安成员国和其他RCEP参与国的支持。

此外，就东帝汶申请成为亚细安成员国，洪森说，申请程序进展顺利，他对于东帝汶明年能加入亚细安大家庭，表示乐观。

柬埔寨副首相兼外交与国际合作部长布拉索昆也在开幕仪式上致辞。他说：“每一年，亚细安都要应对不同类型和不同级别的挑战，但我们从来没有像今年、从来没有像此时此刻这样，在同一时间面对如此多的危机，对本区域，也对整个世界而言。”

我国外交部长维文医生等亚细安外长，以及亚细安秘书长林玉辉，在开幕仪式前礼貌会见洪森。除了缅甸代表缺席，菲律宾外长马纳洛也因确诊冠病，由菲律宾外交部副外长拉扎罗（Theresa Lazaro）代为出席本届会议。

王毅布林肯抵金边

与此同时，中国国务委员兼外长王毅星期二（2日）晚已抵达金边，美国国务卿布林肯也预计星期三抵达。

亚细安星期四（4日）将在一系列扩大外长会议上，与对话伙伴国交流。美国众议院议长佩洛西访台之际，布林肯和王毅将在扩大外长会议上作何表态，引发关注。