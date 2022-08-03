本地股市周三早盘起10.48点

（早报讯）美国众议院议长佩洛西有惊无险抵达台湾后，大部分亚太地区股市回暖。本地股市星期三（8月3日）开盘下跌2.04点或0.06％，之后指数稳步上升。

截至中午12时02分，新加坡海峡时报指数上涨10.48点或0.32%，报3249.63点，盘中最高点是3252.07点，最低点3231.67点。

亚太区域股市方面，上海、香港和深圳股市，上涨介于0.42％至0.61％；首尔和东京股市起0.58%到0.51%。台北和悉尼股市仍然下滑，各跌0.14％和0.54％。

海指成分股方面，16只上扬，13只下跌，一只持平。

领涨的是胜科工业（Sembcorp Industries）和凯德综合商业信托（CapitaLand Integrated Commercial Trust），分别起2.37%至3.02元，以及起2.29%至2.23元。

领跌的是怡和控股（Jardine Matheson）和新电信（Singtel），前者跌3.13%元至54.5美元，后者跌1.9%至2.58元。

活跃股方面，胜科海事（Sembcorp Marine）和数码保安公司迅检（DISA）居前，成交量分别为1亿7422万股和3629万股，前者上涨2.67%，后者涨33.33%。

银河—联昌证券市场分析师萧玮恩在接受《联合早报》采访时说，之前佩洛西到访台湾的负面消息让市场担忧。但随着她安全降落，亚太区域股市星期三有所回暖。不过，他提醒，回暖可能只是暂时的，局势仍然紧张，投资者需保持谨慎。

安保资本（AMP Capital）首席经济师奥利弗（Shane Oliver）认为，台海实际冲突似乎不太可能，但从长远来看，随着西方与中国和俄罗斯之间的冷战局势进一步升级，市场风险也将增加。

OANDA高级市场分析师莫亚（Edward Moya）说：“中国对佩洛西台湾之行做出的反应可能会对供应链和需求产生影响，这可能会使通胀压力加剧。”