超过5000名年长者参与第二届乐龄运动会

（早报讯）超过5000名年长者参与由ActiveSG壮年俱乐部举办的第二届乐龄运动会，其中800人星期三早上（8月3日）到体育城参加改良版的体育和障碍赛。

这是ActiveSG壮年俱乐部连续第二年举办乐龄运动会，去年运动会因冠病疫情而在线上举办，今年恢复主办实体活动。

为鼓励年长者保持活跃，主办方特别安排改良版的排球赛和足球赛，例如让年长者坐着打排球或步行踢足球，让更多年长者能参与这些活动。

特别设计障碍赛 考验年长者

另外，特别设计的障碍赛则包括平衡木和快速打击灯光等环节，考验年长者平衡、行动、灵敏和手眼协调能力，让他们学习如何增强体能。

其中一名参与的年长者林丽丽（71岁）说：“疫情前我就经常运动，每个星期会有大约三天到健身房健身，疫情期间为了保持活跃生活也会经常出外散步。老人家如果没有活动，肌肉和关节都会退化，所以我会鼓励朋友出来运动，这样也能认识更多朋友。”

王乙康与年长者一同活动

卫生部长王乙康也出席乐龄运动会与年长者一同活动。他致辞时鼓励年长者保持活跃生活，除了多运动外，也要吃好、睡好和少烦恼。他指出体育理事会、社工和医生等都会尽最大努力让每个人，尤其是年长者保持健康。

主办方也同护联中心合作，于7月28日和29日为超过90间疗养院、活跃乐龄中心和乐龄活动中心的2万3000名年长者主办活动。