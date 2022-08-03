逾500中国高净值人士 料带24亿美元迁移我国

（早报讯）上万的中国的高净值人士（High Net Worth Individuals）正尝试迁移到其他国家，其中打算今年迁移到我国的中国高净值人士估计超过500人，他们可能带到我国的财富估计至少有24亿美元（约33亿2100万新元）。

伦敦投资移民咨询公司Henley & Partners在回答《联合早报》的询问时说，今年全年中国估计有1万名高净值人士寻求机会移居到其他国家。他们每人平均会带走大约480万美元。因此，高达480亿美元的财富，估计会流到中国以外的国家。

Henley & Partners说，在净流出的1万名高净值人士当中，约有4200人已经在今年1月到6月间迁移到国外。根据以往中国高净值人士的选择，他们迁移的首选国家是美国，其次是加拿大、澳大利亚、英国和新加坡。

Henley & Partners也说：“虽然我们不确定今年将移居到新加坡的中国高净值人士的确切人数，但是全年的人数应该会超过500人。”

中国继续因移民而失去大量百万富翁。不过，今年净流失的1万名高净值人士仅相当于中国高净值人口总数的1％左右。Henley & Partners说，在过去几年里，中国的总体财富增长一直在放缓，因此，近期高净值人士的外流可能比过去更显著。

根据房地产经纪公司合登集团统计，本地豪华公寓第二季成交量环比激增64％，来自外国买家的询问也增加。The Nassim近期成功售出一个2000万元的四卧房单位，买家相信就是一名中国人。

另外在6月间，位于福康宁一带的康宁河湾（Canninghill Piers）也有来自中国的一名买家，一次过买下20个单位，全是三卧房和四卧房的大户型单位，总交易额估计超过8500万元。当时的消息说，这名买家还可能买多10个单位，使到总交易额超过1亿元，为我国政府贡献约3000万元的印花税税收。