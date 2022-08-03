四处闹事动粗 火爆男判监10周

（早报讯）一言不合就打人和骂人，火爆男三个月内多次闹事和动手，星期二（8月2日）被判入狱10周。

由于被告林立业（译音，54岁）是在假释期间犯案，因此须额外坐牢77天。

被告共面对16项蓄意伤人、辱骂公务员、动粗、偷窃等罪名，他承认其中5项，余项交由法官下判时一并考虑。

庭上揭露，被告因各种原因进出医院。去年7月28日晚上约7时40分，被告不满医院因他的病情不让他吃喝，因此决定擅自离开医院，却被一名女护士撞见后阻止。

被告爆粗口骂护士，还威胁要打她，不顾她的劝告准备离开，但他最后在离开之前被保安拦下。

去年10月23日凌晨约1时26分，被告因头痛叫了救护车。到了医院，当医护人员要把他抬下车时，因为被告乱动，连人带担架掉在地上，气得他自己解开绑带站起来，对着医护人员劈头就骂，还踢了对方一脚。

当时辅警上前制止，被告同样对辅警动手。医院得知事情后报案，警方到场将他逮捕。

另外，曾住收容所的被告，经常在里面闹事，其中一次是在去年8月23日凌晨，为了一罐养乐多引发的误会，和另一名住户大打出手。

此外，去年9月6日下午约2时30分，被告到巴西立的社会服务中心寻求援助。社工通知他要两周才能拿到钱，但他坚持要马上领至少100元，过后开始发飙，大骂社工，还拿起了排队柱不断往地上砸，接着扫落桌上的文件后离开。