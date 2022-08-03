疑因过往争执 21岁男涉持剪刀伤两人

（早报讯）疑与两人早前发生争执，21岁男子涉嫌拿剪刀致伤一对男女，还带女伤者乘车逃离现场，警方在案发五小时内破案。

新加坡警察部队星期三（8月3日）发文告说，当局在星期二晚上8时29分左右，接到一起报案指一名男子在实龙岗4道攻击一名20岁男子。

案发后，21岁嫌犯还带着另一名21岁女子在警方抵达前逃离现场。20岁男伤者身上多处受伤，送往医院救治。

查案人员调阅警方电眼画面，迅速锁定嫌疑犯身份，来自宏茂桥警署的警员发现嫌犯乘坐的车辆最后停在榜鹅北岸通道的一处多层停车场内。特别行动指挥处K9警犬单位也出动，参与搜查行动中，最终两人被发现藏身在榜鹅17道一辆罗厘后面。21岁女伤者全身多处受伤，过后也被送往医院救治。

21岁男嫌犯星期三在案发五小时后被逮捕归案，初步调查显示，两名伤者互相认识，嫌犯也与女伤者相识，疑因过去与他们发生过争执，而出手伤人。

进一步调查更发现，男嫌犯是涉嫌使用一把剪刀攻击两人。据悉，伤处多在两名伤者的上半身，两人情况稳定。

嫌犯将在星期四被控上法庭，一旦持危险武器蓄意伤人罪成，将面临最长七年监禁，或罚款，或鞭刑，或任何组合的刑罚。

警方将不遗余力地追查此类违法者，并对他们依法严惩。