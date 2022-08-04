星期四值得关注的股票

（早报讯）美国国会众议院议长佩洛西到台湾访问并未导致台海局势严重恶化，让亚太投资者暂松一口气，支持亚太主要股市回升。新加坡海峡时报指数星期三（8月3日）上升12.91点或0.4％，收报3252.06点。

美国华尔街股市显著走高，纳斯达克指数起2.59%；标普500指数起1.56%，道琼斯工商指数起1.29%。

星期四（4日）值得关注的股票如下：

1.宏利房地产投资信托（Manulife US REIT）于星期四开市前宣布，上半年每单位派息同比下滑3.3%至2.61美分，可派发收入上升6.9%至4597万美元。

信托上半年营收同比上扬10.6%至1亿零42万美元，主要是因为去年12月收购的三个房地产做出贡献、停车场收入增加，以及因疫情给予租户的租金回扣减少。

不过，营收部分也因现有房地产空置率上扬造成租金收入下跌所抵消。信托净房地产收入同比上扬2.8%至5760万美元。

2.亚腾美国酒店信托（ARA US Hospitality）于星期四开市前宣布，上半年每合订证券派息为1.427美分，可派发收入810万美元。

信托上半年营收同比上扬53.8%至8130万美元，净房地产收入增长131.2%至2110万元。

信托上半年平均入住率为62.7%，客房平均收入（RevPAR）同比上扬54%至80美元。

3.星展集团（DBS）第二季净利同比上扬7%至18亿2000万元，超出市场预期，创下历来第二高的纪录，总收入上扬6%至37亿9000万元。

该集团开市前发布的业绩报告中指出，由于加息的影响更加明显，第二季度净息差上涨12个基点，至1.58%。

第二季的净利息收益率增长17%至24亿5000元，抵消了市场环境疲软对非利息收入的影响。

净收费和佣金收入下降12%至7亿6800元。这是因为第二季市场状况恶化导致财富管理和投资银行收费下滑。其他非利息收入下降10%至5亿7000万元。

集团上半年净利同比下滑3%至36亿2000万元。净利息收益率（NIM）增长17%，得益于净息差的增速加快，这也抵消了非利息收入因市场情况疲弱导致的11%跌幅。

星展集团表示，由于新的不良资产的发生情况仍然很低，过去6个月的不良贷款比率（NPL）保持在1.3%。

该集团宣布第二季每股股息为0.36元，并将于8月26日派发，这使得上半年股息达到每股0.72元。

4.凯德投资（CapitaLand Investment）旗下的雅诗阁于星期四开市前宣布，在上半年已开设20个服务公寓，共有超过4500个客房单位。

此外，雅诗阁于今年7月完成了对奥克伍德（Oakwood Worldwide）的收购，将投资组合扩大约1万5000个客房至超过15万3000个单位，涵盖超过900个服务公寓。雅诗阁也将在明年6月开设位于东京银座的首个lyf共享公寓。

5.大和房屋物流信托（Daiwa House Logistics Trust）截至今年6月底的上半年每单位派息（DPU）为3.09分，符合信托在首次公开售股时的预测。

上半年可派发收入为2090万元，符合较早前的预测。净房地产收入和总营收分别为3004万元和3890万元，比预期低了4.5％和3.6％。派息日预计是9月6日前后。