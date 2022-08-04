武吉巴督首次出现百万组屋 7月33个百万组屋转手

（早报讯）本地组屋转售价连续25个月上扬，7月共有33个组屋以超过百万元转售，破了6月份31个的纪录。其中，武吉巴督与马林百列首次出现百万组屋。

继后港、义顺和兀兰后，武吉巴督是第四个出现百万组屋的非成熟市镇。

根据房地产网站99.co和新加坡房地产联合交易网（SRX）星期四（8月4日）发布的预估数据，上个月共有33宗百万组屋交易，占总交易量的1.4％。

碧山共有10宗、宏茂桥五宗、金文泰四宗，其余的分布在红山、大巴窑、中央区、武吉知马、兀兰、后港实龙岗和马林百列。

其中，位于成熟市镇马林百列马林弯的五房式单位以101万零888元转手。武吉巴督25街的一个双层公寓式单位则以100万5000元出售。

7月整体组屋转售价环比上升0.7％，同比上涨11.6％。交易量比6月增加10.5％，达2363宗，同比则下滑11.3％。

成熟市镇与非成熟市镇的组屋转售价格指数环比分别上涨10.7％和12.3％。三房式组屋转售价上涨11.7%、四房式组屋涨幅11.6%、五房式组屋上扬11.5%，公寓式组屋的转售价则增13.6%。

在上个月创下最高转售价的是杜生阁（Sky Terrace@Dawson）一个五房式阁楼单位，以141万8000元售出。这也是本地组屋转售价新高。

在非成熟市镇方面，后港中心一个公寓式组屋单位以107万2888元易手。