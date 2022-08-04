国立健保集团董事南利受委为公共服务委员会委员

（早报讯）公共服务奖章得主、国立健保集团董事南利，日前受哈莉玛总统委任为公共服务委员会委员。这项任命今年8月1­日生效，任期为五年。

根据总理公署星期四（8月4日）发的文告，65岁的南利（Ramlee Bin Buang）在跨国企业有超过30年的工作经验，担任过总经理、首席财务官、财务和业务发展董事等要职。他在社区里也非常活跃，2018年获颁PBM公共服务奖章。

南利曾是食益补（Cerebos Pacific）公司的执行副总裁、首席财务官和董事，2014年设立Uyko Advisory公司为企业提供专业指导和培训。

南利目前担任国立健保集团和新加坡科技设计大学的董事，也是大学和集团审计和风险委员会的主席。他也是新加坡青领协会（Halogen Foundation）的董事和投资委员会主席，以及卫生部控股1FSS财务共享服务中心的董事会主席。

此外，他也是特许公认会计师公会（英国）和澳大利亚会计师公会会员，以及新加坡会计发展局理事会成员。

公共服务委员会主席李子扬对于南利加入委员会表示热烈欢迎。他说，南利在指导与培训、企业治理和人力资源发展等方面具备丰富的经验，对委员会的人才选拔和发展的工作会有帮助。