国庆节假日在即 关卡交通预计持续繁忙

（早报讯）下个星期二（8月9日）是国庆日，关卡交通在来临的周末预计会拥堵，移民与关卡局建议公众适当调整行程，避开拥堵的交通。

移民与关卡局星期四（8月4日）发文告说，兀兰和大士关卡7月29至31日的每日旅客量超过29万人次，比6月学校假期（27万8000人次）、卫塞节（22万4000人次）和耶稣受难日（14万9000人次）的周末都要来得高。

当局说，下个星期二是国庆日，关卡从8月5至10日预计将有交通延误。当局建议旅客在来临的周末适当调整行程，以免遇到交通拥堵的状况。

在2019年国庆日长周末的高峰时段，旅客必须等上四小时才能通过关卡。移民与关卡局估计，今年出境的高峰时段分别为8月5日下午3时至晚上11时59分，及8月6日早上6至10时和下午4时至晚上9时；入境我国的高峰时段则是8月7至10日傍晚6时至晚上11时59分。

旅客也可在出发前上www.onemotoring.com.sg、收听电台路况广播，或通过陆路交通管理局设在亚逸拉惹高速公路和武吉知马高速公路的路况提示系统，预先了解关卡交通情况。

当局也提醒公众，位于柔佛州新山苏丹依斯干达大厦（Bangunan Sultan Iskandar）的新山关卡汽车通关柜台从6月6日起进行翻新工程，期间将停止运作。