拿不到千元家用 火爆女狠踢男友

火爆女多次打男友，因不满拿不到1000元“家用”踢了男友，之后吵架时，还在餐馆内用酱料淋男友的头。她认罪后，被判罚款2000元。

被告吴慧玲（30岁，译音），面对4项蓄意伤害以及对他人动粗的控状。受害者是一名33岁男子，案发时是被告的男友。

案情显示，被告与男友在2020年3月开始交往，恋情并不稳定，几次分分合合。

被告在2020年11月28日晚上10时，在车内第一次对男友动粗，朝他的左手臂打了几下。两人当时闹到警方介入调解，被告被给予12个月的严厉警告。

不料，被告不但没收敛脾气，去年3月10日再次蓄意伤害男友。男友当时到被告位于兀兰一带的住家接她，被告向男友要1000元“家用”，男友表示说有了钱才能给。

被告为此感到不满，与男友吵了起来。由于争吵太激烈，男友只好将汽车停在丹戎加东路的加油站。

两人吵着吵着，被告抓伤男友的脸，还踢了男友左脸一脚，导致男友嘴唇流血。

事后，被告还两次对男友动粗。在去年8月26日晚上9时，她在车内往男友身上泼水，用空水瓶扔男友。她也在今年1月24日午夜12时36分，于新榜鹅路一带的餐馆内，往男友头上淋酱料。

被告认罪后，星期四（8月4日）上午被判罚款2000元。