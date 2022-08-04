网购夜店入门票 19人被骗5000元

（早报讯）谎称售卖本地最大夜店MARQUEE的入门票，还可优先进场，19名受害者网上购票被骗5000元。

警方星期三（8月3日）发文告说，警方于7月31日接到消息，指有人在Telegram群组里谎称售卖MARQUEE的入门票。自7月以来，至少有19人被骗，损失金额至少5000元。

初步调查显示，多名受害者在一个名叫“SG Clubbing”的Telegram群组中，看到发布出售MARQUEE多种活动的入门票的广告，这些票其实都已在官方网站上售完。但广告指，若购买者提前转账给“卖家”，就能优先进场。结果，购买者付款后，“卖家”失联，购买者才发现被骗。

文告指，一般情况下，进入MARQUEE门票的顾客，都必须通过官方网站或在夜店实体的售票处购票。

文告透露，在本月1日的执法行动中，商业调查局人员逮捕了一名17岁少年，另两名30岁和37岁的男子则被调查。他们涉嫌提供银行户头，进行非法交易，所有的调查工作仍在进行中。

一旦罪成，可被判监禁最长10年及罚款。

警方提醒公众，在网上购物应保持警惕。公众应在授权、可靠的卖家处购票，购买转售门票存在风险，若票价过于优惠，要考虑可能是骗局；网上购票时选择“托管”服务，确保自己收到门票后才付款给对方，避免直接或提前转账给卖家。此外，公众也应与卖家安排实体进行交易，以便确认门票的真伪，才进行付款。

公众可上网scamalert.sg或拨打防诈骗热线1800-7226688查询更多资料。