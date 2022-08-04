被指阻死囚提交司法申请 监狱署驳不实指控

（早报讯）针对有死囚的家人指新加坡监狱署刻意阻止一群死囚提交司法申请，以便能按原定计划在8月5日对其中一人执行死刑，监狱署指出指控不属实。

提出指控的是死囚阿都拉新（Abdul Rahim Bin Shapiee）的姐姐或妹妹，对此监狱署表示在7月25日并未收到有死囚想提交司法申请的请求。

不过有两名死囚在7月28日向监狱署人员提出请求，咨询他如何向法院呈交原诉传票。监狱署官员指出他们应该向法院咨询提交申请时所需的文件和费用。这是没有代表律师的囚犯在提交非例行申请时的标准程序。同一天，其中一名死囚申请并获得信纸以便致函向法院咨询，但他最终没有使用信纸。

监狱署指人员并未如死囚家人所说的，要求任何死囚提交申请或电子诉讼表格，或是拒绝死囚提交法院申请的请求。

这两名死囚也没有通知监狱署他们的原诉传票将涉及阿都拉新，或申请需要得到紧急处理。其中一人也在7月28日告诉监狱署人员，指自己的申请文件未定稿，因为他还在等候8月1日才会收到的另一份文件的打印件。

在原诉传票中代表诉方的死囚是在8月1日才将文件提交至监狱署，同一天监狱署协助死囚向法院提交了文件。由于在最高法院需要支付申请费，监狱署也与代表诉方的死囚家人做出安排来支付费用。监狱署人员当天也在最高法院协助提交申请，申请于当天下午顺利提交。