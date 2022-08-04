维文：亚细安和印度能加强实质联系 应对全球挑战

（早报讯）亚细安和印度的关系虽在关键优先事项上取得稳步进展，但还能做得更多，以加强两个地区之间的实质联系，加强应对当前和未来全球挑战的韧性。

我国外交部长维文医生星期四（8月4日）在亚细安—印度扩大外长会议上致开场白时说，亚细安—印度伙伴关系行动计划（2021年至2025年）在不到两年内已落实约93%的内容。

今年适逢亚细安—印度建立对话关系30周年，两个地区也交出了实质成果。

例如，亚细安防长已同意，今年11月于柬埔寨暹粒举行的亚细安加八防长会议（ADMM-Plus）会议场边，召开亚细安—印度防长非正式会议。他们也同意开展亚细安—印度海上演习。

新加坡现任亚细安—印度对话伙伴关系协调国。

亚细安和印度今年6月刚在印度新德里举行亚细安—印度外长特别会议。担任联合主席的新印两国当时发表声明，表示将寻求把亚细安和印度的关系升级为“全面战略伙伴关系”。

对于亚细安和印度外长如今再次聚首，印度外长苏杰生星期四致开场白时说，频繁会面凸显了亚细安和印度彼此信任、相处自在。

他说，印度从“向东看”（Look East）政策转向“向东干”（Act East）政策，反映了印度和亚细安之间日益密切的关系，也凸显了两个地区致力提升战略伙伴关系。

苏杰生说：“印度全力支持一个强大、团结和繁荣的亚细安，一个核心地位在印太得到充分和广泛认可的亚细安。”