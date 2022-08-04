本地股市收盘升0.55%

（早报讯）星展集团（DBS）发布好于预期的业绩，带动本地股市上扬。新加坡海峡时报指数星期四（8月4日）上升17.80点或0.55%，闭市报3269.86点。

亚太股市表现不一。继中国大陆在台湾周围展开实战军演，台湾股市星期四下跌0.51％。悉尼股市则微跌0.01%。上海和深圳股市分别上升0.80%和0.86%。首尔、东京和香港股市分别上涨0.47%、0.69%和2.06%。

泰源私人有限公司（TerraSeeds）技术分析培训主管王彬妮接受《联合早报》访问时说，星期四海指上扬主要有三个原因。其一，整个亚太市场觉得美国众议院议长佩洛西访台会导致更严重的问题，虽然有一些空中演习和抗议，但最终并没有造成很大的问题，让市场喘了一口气，以致亚太股市星期四普遍上升。

此外，王彬妮指出，星展集团发布的业绩比预期好，集团在升息的环境中赚取更多盈利，加上三大银行股都上扬，这带动了海指上扬。

第三个原因是，本地公司发布的业绩都比去年同时期的表现好，海指上升的趋势是相当全面的，除了银行股，房地产股和房地产投资信托也上升。

全天全场交易量12亿9000万股，交易总额11亿9000万元。上升股295只，下跌股185只。

领涨的海指成份股是城市发展（City Dev），上涨2.69％，收报8.03元。领跌的则是怡和控股（JMH），滑落1.04％，收报54.03美元。