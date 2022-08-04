本地设首个可持续纺织品研究中心 研发环保衣物

（早报讯）电子商务的蓬勃发展刺激衣物等纺织品生产量激增，也制造更多纺织废料。新加坡南洋理工大学与资源开发公司金鹰集团携手设立本地首个可持续纺织品研究中心，除了探讨如何把纺织废料再制造成纤维，也希望研发出下一代环保且可持续的纺织品。

金鹰集团将在下来五年投入600万元资助中心的研究项目，中心首阶段的研究结果将转换成实际用途，计划在2024年初设立本地首个纺织品回收试点厂。

金鹰南大可持续纺织品研究中心（RGE-NTU SusTex）坐落于南大材料科学与工程学院，旨在研究不同纺织材料的化学性质，找出让人们更接近纺织循环经济的最佳工艺和技术。

用来制作服装的材料仅12％可回收，全球每年可制造约9200万吨纺织废料，约一成的全球温室气体排放来自纺织业。我国单在去年就制造超过18万吨的纺织和皮革废料，从2019年的近17万吨增加了13％，而当中只有4％被回收，其余大部分送往垃圾埋置厂。

永续发展与环境部长傅海燕星期四（8月4日）应邀到南大主持研究中心的开幕仪式时说，近年来，电子商务让人们购买新衣的过程更加便利且衣服价格更便宜，导致全球纺织品的生产激增。

“研究中心设立的正是时候，中心针对更清洁且有效的混合纤维分离方式、新材料，以及染料去除和天然染料等研究，将协助纺织和时尚业转向资源循环和更可持续的生产及回收方式。我有信心研究结果有助新加坡实现‘零垃圾国家’的愿景。”