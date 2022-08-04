【共运会】田径女将珊蒂200米跑出全国纪录 获半决赛资格

（早报讯）我国女飞人珊蒂在本届伯明翰共和联邦运动会再度缔造全国纪录，她在新加坡时间星期四（8月4日）傍晚举行的女子200米赛事中跑出23秒46，打破全国纪录的同时还取得半决赛资格。

珊蒂上一次连续打破100米和200米全国纪录是在新加坡东运会，这次她在共运会也连续在100米和200米跑出新纪录，均获得半决赛资格。

200米旧全国纪录是珊蒂今年5月在河内东南亚运动会跑出的23秒52。

珊蒂在候场的时候感觉很冷，她的对手都来自非洲国家，大家都不习惯阴冷的天气。伯明翰当天上午的天气阴晴不定，时而有太阳，时而没有。她和对手们在现场搓着手臂，活动身子，不要让身体冷下来。

踏上赛场时，她从吹来的风就感觉到自己的身体不在最佳状态，没想到最终会打破全国纪录。

她赛后来到混合采访区，心情非常愉快地说：“说真的，我当时不是在最理想的状态。来到这场比赛，我跟自己：说没关系，因为场地和天气因素不是我能控制的。就做自己能做的事，执行我的战术，保持冷静，我最终做到了。其实我没有想过能打破全国纪录，所以能获得这个成绩，对我而言是巨大的成就。”

珊蒂之前有过一段低迷时期，甚至会害怕上场比赛。现在上场时，虽然还是有点害怕，但她已经能直视自己，拥抱负面情绪，勇敢面对比赛。

200米半决赛将在星期六（8月6日）凌晨3时15分展开。