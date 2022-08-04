尚穆根：内安对国家至关重要 我国需强大的内政团队

（早报讯）内部安全对于一个国家至关重要，即便没有战乱，内安也会影响一个国家的稳定发展，我国因此需要强大的内政团队和内政安全局，以及了解时局的国人。

内政部长兼律政部长尚穆根星期四（8月4日）在内政团队国庆敬礼仪式上致辞作出以上表述。他肯定内政团队所作出的努力，并指出目前内政团队在本地公众中具有较高公信力。2021年的一项调查显示，新加坡警察部队取得的公信度达96%，而在今年的另一项调查中，内政团队的公信度则达到92%。

尚穆根在致辞中特别提到俄乌战争，例举俄罗斯出军之前多次重申不动武、不入侵的言论，并强调一个国家必须小心评估他国的意图，谨慎应对，随时做好保卫自己领空、领海、能源、水源和经济的准备。他重申，一个国家必须时刻确保有捍卫和守护自己的能力，国家内部安全在这个环节上显得至关重要。他说，即便没有战争，内部安全也会影响一个国家的稳定，我国因此需要一个强大的内政团队，一个强且可靠的内安局，以及能看清事实的民众。

尚穆根表示，瞬息万变的国际形势已对我国造成影响，因为俄乌战争，本地食物价格及能源价格上涨，截至2022年6月，本地的食品价格已经上涨5.4%。不少公众担心通货膨胀问题，政府也在6月宣布总值15亿的援助配套，帮助公众应对通货膨胀。

尚穆根说，尽管前方仍有许多不确定因素，但对于内政团队在疫情期间团结一心、共度难关所作出的努力感到骄傲，当代新加坡人也会沿着父辈足迹，建立更好、更强大的新加坡。

2022年的内政团队国庆敬礼仪式上，共有202人、八个机构、三个项目获颁内政部长国庆奖章，包括公民意识奖、志工杰出效率奖、内政团队伙伴奖、个人杰出效率奖、团队杰出效率奖。