三兄妹无照当客工中介 剥削客工巨额中介费

（早报讯）三兄妹分别经营中介公司，不仅无执照为客工安排工作，还多收巨额中介费，甚至向客工收超出7500元的费用。

涉案三人包括大哥陈基斯（Kiff Tan，33岁），二姐陈艾莉（Iris Tan，31岁）及三妹陈格蕾丝（Grace Tan，29岁）。此外，大哥的妻子张瑞玲（Teo Swee Ling，Pauline）也卷入其中。

四人面对触犯多项雇佣中介法令罪状，各面对数千元至万元的罚款。陈艾莉还面对两项雇用外来人力法令罪状，被罚最高罚款4万5000元。

人力部星期四（8月4日）发文告，指涉案四人将被永久禁止在中介行业工作。

案情显示，三兄妹分别经营K&E Ressources、Des Ressources以及International Ressources中介公司。

陈艾莉和陈基斯在执照过期后，继续为客工安排工作。陈格蕾丝也允许姐姐用她的名义工作，自己也违法在张瑞玲经营的Paul Network私人有限公司办公。

根据人力部条例，客工在本地工作或被雇用的每一年，中介最多只能收取高达一个月薪酬的中介费，收取的中介费总额也不能超过两个月薪酬。

陈艾莉和陈基斯却向两名客工多收额外中介费，包括向工作近一年而且月薪仅468元的客工手中，收取8000元的中介费，比限定数额超出7500多元。（人名译音）