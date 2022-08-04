腾飞瑞资将以1.048亿元 买下飞利浦位于大巴窑的区域总部

（早报讯）腾飞瑞资（Ascendas Reit）将以1亿零480万元收购飞利浦（Philips）位于大巴窑1巷622号的区域总部——Philips APAC Center，并回租给卖方。

Philips APAC Center目前的业主是飞利浦电子新加坡公司（Philips Electronics Singapore Pte Ltd），买卖双方已签署选择权协议。卖方将租回现有楼面，成为主要租户。这个房地产的估值是1亿1150万元。

腾飞瑞资是在星期四（8月4日）夜晚宣布这项消息。

腾飞基金管理公司（Ascendas Funds Management (S) Limited）执行董事兼总裁郑伟良在文告中说：“新加坡仍然是腾飞瑞资的主要市场，占信托的资产管理规模的60％左右。收购这个APAC Center是对信托的投资组合的自然补充，加强我们的科技和生物医学客户群，它高达95.7％的出租率和长达4.5年的加权平均租约（WALE），将提高信托的投资组合的整体韧性。”

这个位于大巴窑的房地产是在2016年重新发展成飞利浦的亚细安和太平洋业务的总部和创新中心，楼高六层的建筑设有实验室、研发、仓储和辅助办公楼面，总楼面达3万7975平方公尺。

腾飞瑞资指出，这个收购计划符合信托的战略盘算以及将加强它的资产组合和客户群。信托的管理公司打算为这个房地产取得建设局的绿色标志超金（Green Mark Gold Plus）证书。

这项收购预期在今年下半年完成，首年的净房地产收入收益率在交易成本前和交易成本后分别约为7.2％和6.8％，若交易在去年底完成，估计可助现财年每单位派息增加0.045分。

腾飞瑞资星期四股价涨1％，闭市报3.02元。