（早报讯）华尔街隔夜股市涨跌互见，纳斯达克指数上扬0.41%，道琼斯工商指数下滑0.26%，标普500指数持平。

东京、悉尼股市星期五（8月5日）低开，首尔股市则上扬0.5%。

银行股都上涨带动本地股市上扬，新加坡海峡时报指数星期四（8月4日）上升17.80点或0.55％，闭市报3269.86点。

本地股市星期五开盘值得关注个股：

1.电价上涨推动新加坡和印度的传统能源业务，加上本地天然气对冲实现有利收益，胜科工业（Sembcorp Industries）集团今年上半年净利同比劲增94%至4亿9000万元。营收同比增45%至47亿5500万元。

集团董事会宣布在8月23日派每股4分的中期股息，高于去年同期的2分。

2.腾飞瑞资（Ascendas Reit）星期四夜晚宣布将以1亿零480万元收购飞利浦（Philips）位于大巴窑1巷622号的区域总部——Philips APAC Center，并回租给卖方。

Philips APAC Center目前的业主是飞利浦电子新加坡公司（Philips Electronics Singapore Pte Ltd），买卖双方已签署选择权协议。卖方将租回现有楼面，成为主要租户。这个房地产的估值是1亿1150万元。

3.Elite商用投资信托（Elite Commercial REIT）上半年每单位派息同比下滑2.7%至2.56英分，可派发收入同比增9.7%至1224万英镑。