利诱少年进行性交易 网红兼电台广播员Dee Kosh判监32周

（早报讯）网红兼Power98 FM电台广播员Dee Kosh利诱未成年少年进行性交易，法官指他试图掩盖罪行，甚至在东窗事发后耍赖，星期五（8月5日）判他坐牢32周。

本名科希（Darryl Ian Koshy）的Dee Kosh（33岁）早前承认抵触儿童与青少年法令、影片法令和与未成年少年进行性交易的三项罪名，其余四项交由法官下判时一并考虑。他在星期五开始服刑。

根据案情，被告在2017年至2020年之间，以金钱为报酬向四名年轻男性索取性服务。

聊天应用不留对话痕迹 发律师信威胁贴文者

控方要求法官判被告坐牢五至八个月。主控官指出，被告通过通讯应用Telegram的“秘密聊天室”，以及Snapchat索取性服务，这些聊天应用不留任何对话痕迹，被告显然试图掩盖罪行。

控方也指事件在社交媒体揭露后，被告起初否认所有指控，隔天还发律师信威胁贴文者。他甚至在法庭程序未结束前，于2022年1月发表视频，称不知道受害者未成年，但证据显示他是在确认受害者的年龄后，才向他们索取性服务。控方指被告尝试把责任推到受害者，完全无悔改之意。

法官同意控方看法，指鉴于被告上载视频的举止，他虽然决定认罪，这只能小程度减低他所面对的刑罚。

根据之前报道，被告不仅利诱15岁少年与他肛交，也以高达2000元的价码试图说服另一名16岁受害者让他为对方口交。两名少年拒绝被告，最终与他切断联络。被告也在2016年偷拍与23岁男子的性爱过程。