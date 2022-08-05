丹戎巴葛巴刹和中巴鲁市场近50摊位入驻Lazada电商平台

（早报讯）丹戎巴葛巴刹和中巴鲁市场的近50个摊位入驻Lazada电商平台，平台将从视觉和运营等方面为摊贩提供支持和相关教学，帮助他们实现数码转型，改善生意状况。

这些摊位主要是干巴刹的摊位，包括售卖服装、杂货、口罩的店铺，以及部分熟食摊位。

总理公署部长兼财政部和国家发展部第二部长英兰妮说：“冠病疫情让很多摊贩的生意都受到了影响，在后疫情时代，他们还需要和电商以及其他地方的商家竞争，我们不希望任何人被落下。”

她说，通过与电商平台的合作，能够增加这些依赖实体店销售的摊位的曝光度，让更多人知道中峇鲁一带有哪些商品和美食。

Lazada与两商联会签署合作备忘录

星期五（8月5日）上午，在英兰妮的见证下，Lazada首席执行官卢炜利与丹戎巴葛坊巴刹与熟食中心联谊会主席郭大永和中峇鲁市场小贩联谊会主席卢德盛签署合作备忘录。

参与这项计划的中峇鲁市场杂货铺老板吕联成（57岁）说：“几年前我就考虑过，将我的生意放到数码平台来提升销量。但是我发现，对于我们这种小店来说，平台的一些手续需要耗费大量的时间和精力来完成。”

他非常欣喜地说，商联会和Lazada的这项合作不仅解决了手续的问题，平台提供的数码指导也让他更有信心完成数码转型，从而使自己售卖的精美厨具也能触及到更多的年轻顾客。