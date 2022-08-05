涉串谋协助代购夫妻离境 两名男子有意认罪

（早报讯）被指串谋协助“代购夫妻”潜逃至泰国，两名马来西亚籍男子有意认罪，其中一人被加控。

罗厘司机莫哈末·阿里阿斯（40岁）面对两项抵触移民法令的控状，指他在7月4日晚上7时45分，协助26岁新加坡籍男子皮佳鹏（Pi Jiapeng）和他27岁泰国籍妻子潘素克·希里维帕（Pansuk Siriwipa），藏匿在马来西亚注册的罗厘货柜箱隔层内，从大士关卡偷渡离开新加坡。

被指串谋干案的法兹利（38岁）于7月29日在马国落网，并于7月30日被控上国家法院。他面对一项抵触移民法令的控状，指他串谋协助皮佳鹏非法离境新加坡。

两名被告的案件在星期五（8月5日）过堂，法兹利被加控多一项抵触移民法令的罪状，指他串谋协助潘素克·希里维帕偷渡离境我国。

控方指，调查员需要时间等候总检察署的下一步指示，莫哈末·阿里阿斯可能会被加控窝藏罪犯的罪名。两名被告则通过通译员表示有意认罪。

基于两名被告弃保潜逃可能性高，法官批准控方要求，下令两人不得获释，案展8月17日过堂。

非法离境我国的夫妻相信已潜逃到泰国，两人被指帮人代购至少3200万元的名表和名牌包后失踪，近200人受骗。警方对他们发出逮捕令和发布国际刑警组织的红色通缉令。（人名译音）