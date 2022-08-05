本地股市早盘升0.24%

（早报讯）亚洲区域股市小幅走高，投资者正在评估公司最新业绩和经济前景。本地股市星期五（8月5日）早盘在3280点上下徘徊。海峡时报指数中午报3277.78点，微升7.92点或0.24%。

亚太主要股市早盘普遍上扬，包括东京、香港、悉尼、首尔、上海和深圳股市，涨幅不超过0.85%。

海指早盘最高点3284.38点，最低点3268.47点。全场成交量8亿9262万股，成交额4亿7443万元，上升股231只，下跌股145只。

最新业绩捎来捷报带动海指成份股的股价。丰益国际（Wilmar International）涨幅显著，劲升3.39%至4.27元，胜科工业（Sembcorp Industries）也上扬1.66%至3.06元。

丰益国际集团上半年净利同比大增55.1％至11亿6498万美元（16亿零600万新元），而胜科工业上半年净利同比劲增94%至4亿9000万元。

证券行大华继显从8月起将胜科工业和BRC亚洲（BRC Asia）纳入首选股票名单（Alpha Picks），看好胜科工业在绿色能源扩张下能获得重新评级，BRC亚洲则能获益于建筑业的好转。

尽管如此，BMO财富管理家族办公室副首席投资官施莱夫（Carol Schleif）接受彭博社访问时对市场前景持谨慎意见，“现在说风险已经消失还为时过早。”