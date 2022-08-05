涉嫌诈骗或当钱骡 362人助查

（早报讯）涉嫌诈骗或当钱骡，涉及金额超过1110万元，362人正在协助警方调查。

新加坡警察部队星期五（8月5日）发文告说，商业事务局联合七大警署从7月22日至8月4日展开为期两周的执法行动，年龄介于16岁至82岁的249名男子和113名女子涉嫌诈骗或当钱骡，正在协助警方调查。

他们涉嫌参与超过1050起诈骗案件，其中包括网络爱情骗案、政府官员及假公安骗案，电子商务骗案、假冒商务电邮骗案、钓鱼骗案、投资骗案、求职骗案、借贷骗案等，受害者的损失超过1110万元。

涉案者目前因欺诈、洗钱、无照提供付款服务等罪名接受调查。一旦欺诈罪成，将被判最长10年监禁和罚款；一旦洗钱罪成，将被判不超过10年监禁，罚款不超过50万元，或两者兼施。一旦无照提供付款服务罪名成立，将被判罚款不超过12万5000元，不超过三年监禁，或两者兼施。

警方严正看待任何涉嫌诈骗的行为，将依法严惩不法分子。警方也提醒公众，切勿向他人提供银行户头或签订电话线，以免卷入骗案，成为骗子同伙。

公众可上网或拨警方热线1800-255-0000求助或提供相关资料。也可拨打反诈骗热线1800-722-6688，或上网了解更多防范骗案信息。