6月零售销售增长14.8% 连涨四个月

（早报讯）我国零售销售连续四个月增长，6月同比增长14.8%。这主要是因为去年同期时，国际旅行限制等措施仍在实行，造成去年同期的比较基数较低。

新加坡统计局星期五（8月5日）公布的最新零售销售指数（Retail Sales Index）显示，若不包括汽车销售，6月份零售销售上升19.8%。经季节性调整，零售销售环比下降1.4％，不包括汽车销售则下降1.9％。

6月份零售总额约为38亿元，其中网络零售大约占12.7%，高于5月份的11.7%。

大多数零售业的销售额在今年6月都录得同比增长。非必需消费品板块，如鞋服，百货公司和钟表珠宝的销售额延续了上个月的大幅增长，分别为92.4%、57.8%和53.6%，这是因为去年同期时游客消费因国际旅行限制而减少。

相比之下，今年6月份的汽车销售额同比减少了11.4%，超市和大卖场，以及小型超市和便利店的销售额也分别下降11.3%和4.9%。统计局指出，这是因为去年6月的高警戒解封期间，更多人待在家里，因此对食品杂货的需求更高。

去年6月的高警戒解封阶段，有超过半个月禁止堂食，影响了餐饮服务销售。今年6月份，餐饮服务销售延续了5月份40.1%的增长幅度，同比增长达到59.1%。经季节性调整后，6月的餐饮服务销售比5月份仅下降0.5%。

6月份的餐饮服务销售总额为8亿8500万元，其中网络餐饮服务销售约占25.7%，高于5月份的24.4%。

随着大型活动及国际旅行限制放宽，活动及机上餐饮需求增加，6月份的餐会供应销售增长了109.7%，餐馆的增长幅度最大，达到143.7%。