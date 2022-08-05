故意输比赛及外围下注 两电竞手涉打假赛被控

（早报讯）本地职业电竞打假赛，电竞选手涉非法外围赌博下注3000元，再贿赂队友故意输掉比赛，两人皆被控。

“无畏契约”（VALORANT）是由国际游戏公司拳头公司（Riot Games）发行的一款电脑射击游戏。公司每年都会举办名为Epulze Royal Sea Cup的区域赛事，赛事总奖金是2万5000美元（约3万3600新元）。

星期五（8月5日）被控的两名职业电竞选手陈胜（20岁）和曾伟杰（24岁），曾在2020年代表我国电竞队伍Resurgence参赛。

团队在2020年9月22日举行的小组赛中对上日本队伍Blackbird Ignis，最终以0-2的成绩落败。

根据赛事官方网站，Resurgence在小组赛中以3战3负的成绩垫底，对上Blackbird Ignis时已经晋级无望。

贪污调查局文告指出，陈胜涉要曾伟杰在对垒Blackbird Ignis时输掉比赛，并承诺把通过网络下注非法外围赌博赚取的一部分奖金分给他。

两人各面对一项触犯远程赌博法令，及触犯防止贪污法令的罪名。

根据控状，陈胜通过一名男子将3000元交给曾伟杰，由后者在非法赌博网站下注。

案展9月1日过堂

两人都各聘请了代表律师，律师指出需要时间准备陈情书，案展至9月1日过堂。

丑闻曝光后，Resurgence的六名队员皆受到禁赛处罚，队伍也在一个月后解散。（部分人名译音）