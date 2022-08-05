涉贪污或泄露机密文件 四公司高层被控

（早报讯）被指涉及贪污、教唆他人做假账和泄露工程项目的机密内容，工程公司两名前董事和另两家公司的两名高层，在星期五（8月5日）被控上国家法院。

根据贪污调查局发出的文告，其中两名被告是叶鼎富（58岁）和林清华（65岁），他们案发时是星煌控股（Starburst）全资子公司Starburst Engineering的董事。他们目前已不再是公司董事。

他们分别面对八项和三项教唆他人做假账的控状，叶鼎富也面对另一项行贿罪状。

控状指林清华在2014年7月至12月三次教唆公司员工，伪造总值50万零800元的分包合同，交给G-Cube工程公司。

叶鼎富则被指在2014年9月至2015年8月，教唆G-Cube员工伪造单据发给叶鼎富的公司，索取约55万2200元的工程费用。

此外，叶鼎富也涉嫌在2011年，五次贿赂裕合公司（Jurong Primewide）项目副主席陈经亮（64岁）约9900元，以此促进双方的商业交易。

陈经亮面对两项受贿的控状，他除了涉嫌收取上述贿款，也被指在2012年接受叶鼎富的约4800元贿款，作为飞往中国的旅费。

裕合公司的项目副主席陈经亮被指两次收贿。（海峡时报）

另外，CPG咨询（CPG Consultants）的副主席林利明（56岁）被指在2019年把两张A3纸交给叶鼎富，泄露内政团队战术中心（Home Team Tactical Centre）相关的投标和预算等机密内容，他为此面对一项抵触官方机密法令的控状。

四人案件分别展期至8月26日和9月过堂。