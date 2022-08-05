儿车祸丧命 母泪诉“他说会回家的”

（早报讯）17岁儿子及23岁干儿子星期四（8月4日）清晨在旧裕廊路一带出车祸丧命，母亲泣诉，儿子出事前发简讯说“我迟些会回家”，没想到却成了儿子永远无法兑现的承诺。

这起致命事故发生在星期四凌晨1时46分，地点是旧裕廊路往武吉知马路上段的路段。车祸涉及一辆罗厘，造成二死六伤。

死者是17岁的卡尔文和23岁的海卡尔，前者当时坐在副驾驶座，后者则坐在罗厘后箱。

卡尔文的母亲索尼娅（49岁，家庭主妇）受访时说，她事发前通过简讯问儿子要回家了吗，儿子回答“多一会儿”，没想到过后听见门外传来敲门声，开门见到的却不是儿子，而是儿子的朋友上门告知噩耗。

索尼娅知道儿子遇车祸的消息后，立刻赶到车祸现场，途中一直哭，身体不停颤抖。她说：“儿子明明说会回家的。”

据索尼娅了解，卡尔文事发前跟一群小学朋友约好到武吉知马一带吃宵夜，儿子跟干儿子海卡尔的感情尤其要好，经常一起踢藤球、吃夜宵。

索尼娅说，卡尔文的遗体星期四傍晚已经入土，但家人和朋友至今还是无法接受事实，也没法原谅酒后驾驶的司机。

警方早前受询时证实上述事故，一名25岁男司机和年龄介于15岁至20岁的五名乘客在清醒的情况下送院，17岁和23岁男乘客则当场丧命。

25岁男司机过后因酒驾及疏忽驾驶致死罪被捕。调查仍在进行中。