本地研究通过改变生活习惯降低血糖水平

（早报讯）国立健保集团（NHG）和陈江和基金会（Tanoto Foundation）合作推出转糖尿病计划，研究通过改变糖尿病患的生活和饮食习惯，无药物降低血糖水平。

为期三年的计划将包括针对100名肥胖糖尿病病患的临床研究，当中50人在首三个月会通过代餐将摄取量控制在800卡路里，接下来三个月逐步恢复健康饮食，之后则分两个六个月的阶段继续维持健康饮食，另50人则作为参照组。研究人员希望以此让病患降低体重，在12个月与18个月后血糖能降至健康水平。

研究将在今年第四期开始招募参与者，条件包括年龄介于21至60岁、患病不超过六年、没有其他并发症也没在注射胰岛素、身体质量指数（BMI）介于27至45。这些病患会获得国立健保集团医疗团队的细心照料和跟进以协助他们改变习惯，因参加计划下而须控制饮食者也会获得免费代餐。

营养师也会为病患开办工作坊，教导如何烹饪健康餐食、阅读食品的营养标签和采购健康食品。

同时，研究也将对1000名糖尿病患进行调查，以了解他们在改变和维持健康生活习惯时所面对的挑战，以及应如何协助他们改善生活习惯和维持血糖水平。营养师也会和糖尿病病患合作一起创建美味且健康的低卡美食，并用以临床实验中。