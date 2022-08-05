刘程强“代班”走访社区 拍TikTok查设施

（早报讯）户外健身角落的器材是否有损坏、儿童游乐场设施的小桥梁是否稳妥安全……“代班议员”工人党前秘书长刘程强在走访社区时还拍摄Tik Tok视频，带领网民一同巡查组屋区内的设施。

工人党于星期五（8月5日）通过他们新设立的官方TikTok账号thehammertok发布首支视频。视频以团队志愿者的调度，拍摄了刘程强走访盛港安谷（Anchorvale）区的情况。

盛港集选区议员林志蔚从7月18日到8月8日请假三周到美国进修，并把盛港安谷区的职务暂时交给两名资深的前议员刘程强（65岁）和方荣发（60岁）以及团队的志愿者们。刘程强代替林志蔚走访社区，方荣发则会负责位于盛港安谷区的接见选民活动。

工人党星期五发文告指出，工人党发现年轻、通识数码的支持者和选民近年来快速增加，并渴望在社交媒体上看到更多动态和多元政治观点。

这个TikTok账号由工人党青年团和媒体小组联合管理，接下将推出更多轻松有趣的内容，展现领导团队不同的一面。

工人党媒体小组主席贝理安说，工人党必须积极寻找与年轻新加坡人沟通的新方式，如通过TikTok，并更好地了解他们的期望、志愿和担忧，与他们建立更深厚的联系。

工人党青年团主席、工人党上届大选的东海岸集选区候选人佘雪玲说：“我希望这项计划能让民众通过一个前所未有的视角，看到工人党的生活和灵魂，进而展示我们议员所付出的努力以及一个充满热忱的志愿者网络。”