维文：中美不寻求冲突 但有发生意外和误判危险

（早报讯）美国和中国不寻求冲突，但目前的台海局势有发生意外和误判的危险。如果中美关系破裂，意味着自二战结束以来的和平与繁荣时期可能结束。

在柬埔寨金边出席第55届亚细安外交部长会议和系列会议的外交部长维文医生，星期五（8月5日）在结束行程前接受随行新加坡媒体访问时，就当前台海局势说：“我必须告诉所有新加坡人，这是个危险的时刻。”

维文说，据他观察，中美实际上都不寻求冲突，但双方出于政治原因，如今都须表态。“主要的危险是，有很多舰船、飞机和导弹聚集在那里，我昨天也对中国国务委员兼外长王毅说了同样的话。危险在于，即使我知道你不想开战，但还是有发生意外和误判的危险。”

亚细安因此已呼吁为局势降温。

维文也提到，自二战结束以来，以经济一体化、自由贸易，以及布雷顿森林组织为基础的全球化趋势，造就了东南亚的和平与繁荣。

“如今，美国和中国之间的关系如果破裂，实际上意味着这个和平与繁荣时期可能结束。”

他说，如果中美分道扬镳，将意味着更高的成本、更低效的供应链，也意味着一个更分裂的世界，一个更混乱和危险的世界。

“我知道中美必须竞争，甚至可能对抗，但所有人都利害与共（have skin in the game）。我们真的希望美国和中国能够共处。”