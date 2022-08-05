临危不乱勇救心脏骤停者 机智少年获公民意识奖

（早报讯）通过民防手机应用得知附近的熟食中心有人心脏骤停，当时毫无经验的17岁少年当机立断赶往现场救援，之后还为救护人员引路，他的临危不乱和及时善举拯救了一条性命。

17岁的李哲恺星期四（8月4日）在内政团队国庆敬礼仪式上，和当时一同救人的诊所医生钟伟国（64岁）和护士黄丽芬（55岁）获颁公民意识奖。

这起事件发生在去年7月10日。当天早上11时左右，李哲恺通过myResponder应用得知武吉巴督东3道第279座的熟食中心有一名男子心脏骤停，倒地后不省人事。

他当机立断赶往现场，在医护人员和其他救援者进行心肺复苏术时，协助为男子戴上氧气罩。

当时进行心肺复苏术的有来自附近诊所的医生钟伟国。他在看诊时忽然接到行人的通知，于是和护士黄丽芬一同赶往现场，和另外两名义工为男子进行心肺复苏术。由于当时男子不省人事，心跳也不规律，钟伟国还用上自动心脏除颤器（AED）施救。

他也指导李哲恺使用供氧设备。

救护人员赶到后，李哲恺还到停车场将他们引领到人潮拥挤的小贩中心，将男子紧急送院救治。

这是他第一次参与救援行动。后来，他因为及时伸出援手而帮助心脏骤停的男子捡回性命，获民防部队表扬，也在去年12月获颁社区援救者奖。

下载民防手机应用 参与11次急救工作

李哲恺是在参加学校的基本急救及心肺复苏课程后，决定下载民防部队的myResponder手机应用，成为社区救援者。

自2020年11月下载应用后，他已参与11次急救工作，包括九次心脏骤停案例，以及两起火患。

他说：“救援分秒必争，如果更多人具备急救知识，在救护车抵达前及时为患者提供援助，或许就可以因此救回一条命。”