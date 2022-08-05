罗厘停驳船司机坠河亡 驳船公司罚逾16万元

（早报讯）把罗厘停在驳船上，司机下车时不慎失足坠河溺毙。拥有驳船的公司因为没有确保工作场所安全，被罚16万5000元。

这起致命工业意外发生于2019年6月21日，地点是班丹路（Pandan Road）一带的码头。

出事的驳船停靠此地，是要把建筑工具和材料载到新加坡南部的史巴洛岛（Pulau Sebarok）。拥有驳船的New West Coast Marine私人有限公司星期四（8月4日）承认一项抵触工作场所安全与卫生法令的罪状。

死者张伟是一名罗厘司机，案发时负责把瓶装水载到码头，并通过驳船把水送上外岛。法庭文件没透露他的年龄。

案发当天早上近9时，死者把罗厘驾上驳船，停车后下车。关车门之际，死者突然一个失足往后仰，坠入水中。

他当时没穿救生衣，附近船员尝试救人，可是死者很快就沉入水中，失去踪影。民防部队潜水员事后到场进行搜救，早上11时40分寻获尸体。

调查显示，驳船边缘的栏杆高度只有35公分，地板也没有标定车辆可停泊的安全位置。案发时，死者所站之处距离栏杆仅约80公分，走动的空间有限。

另外，车辆司机驶入驳船前，原本必须先向保安处报到并穿上救生衣，但公司没遵守这项程序。

法官指公司对工人造成严重伤害，但下判时也考虑到公司事后改进驳船的安全设计，如限制停泊车辆必须与船边保持至少1.5米距离，避免类似情况发生。（人名译音）