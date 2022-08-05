阿里巴巴和本地财团联手 珊顿大道8号将建新加坡最高楼

（早报讯）阿里巴巴集团与一个由鹏瑞利集团（Perennial Holdings）领头的财团，计划在丹绒巴葛地铁站对面安盛保险大厦（AXA Tower）原址——珊顿大道8号，发展混合用途摩天楼项目，势将成为新加坡最高楼，超越目前最高——也是在丹戎巴葛的国浩大厦（Guoco Tower）。

珊顿大道8号更早前是财务大厦（Treasury Building）原址，曾经是淡马锡控股的总部，后来成为安盛保险大厦。它连接丹戎巴葛地铁站。

据《福布斯》（Forbes）杂志星期四（8月4日）报道，这个项目预期2028年落成。

根据《商业时报》星期三（8月3日）报道，在珊顿大道8号兴建高达305公尺共63层楼办公、零售、住宅兼酒店项目的计划，已获得市区重建局（URA）的批准。这个项目的高度，显著超过国浩大厦的290公尺。国浩大厦也是混合用途综合发展项目，已分阶段在2016年至2017年落成。市区重建局证实了此事。

珊顿大道8号发展项目总楼面可达约160万平方英尺，预期从B1层到第二层楼都是零售楼面（包括餐饮），其上是办公楼面，预期占项目总楼面的稍微超过一半，再上是全部只有11个套房的全套房酒店，再上是215个住宅单位。

这个地段的业主是Perennial Shenton Holding公司旗下独资公司Perennial Shenton Property公司，而阿里巴巴新加坡控股公司和财团PRE 13各持Perennial Shenton Holding的一半股权。

鹏瑞利集团、鹏瑞利集团的掌控股东郭孔丰以及丰益国际（Wilmar International），合共持有财团PRE 13的58％股权。财团其余42％股权由集永成（Chip Eng Seng）和集永成掌控股东唐逸刚夫妇的独资公司Sing-Haiyi Emerald持有。