国庆将近贺丰收 一幸运儿独享“国庆多多”500万首奖

（早报讯）国庆将近贺丰收，一名在勘宝坊下注的幸运儿独享“国庆多多大奖”500万元首奖，另有九注平分逾104万元的二奖，每注抱走超过11万元奖金。

配合国庆，新加坡博彩公司今年再推出“国庆日多多大奖”，在星期五（8月5日）开彩，取代星期四（4日）的多多摇珠。

本期中奖号码是14、18、24、37、43、45，额外号码是8。

新加坡博彩公司官网显示，第一组赢家是在盛港勘宝坊（Compass One）冷藏公司超市，以系统7快速下注法（QuickPick System 7 Entry）下注。

价值104万2596元的第二组奖金，则由九注平分，每一注获11万5844元。

其中，有一人在荷兰通道博彩公司投注站以系统9快速下注法（QuickPick System 9 Entry）下注，另一人则在宏茂桥N2博彩公司投注站以系统8快速下注法（QuickPick System 8 Entry）下注。

此外，也有三人分别在裕廊西N5投注站、汤申大厦职总平价超市和红山1巷第124座的吴玉桂代理商投注站，以系统7快速下注法下注。

两人以普通快速下注法（QuickPick Ordinary Entry）下注。有一人通过下注户头，以系统12（System 12）下注。

还有一人是通过下注户头以iTOTO系统12（System 12）下注，这份奖金分成22份，因此这注获得约5265元。